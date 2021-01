Winterkoopjes bij Lommel SK

Lijkt een wedstrijdje tegen de grote buur uit Genk (3-1 verlies) minstens een opsteker, eigenlijk waren de twee keer dertig minuten in de Luminus Arena niet meer dan een oefendrafje tussen een Genkse B-ploeg en zowat alle groen-witte spelers die niet laattijdig weer uit vakantie verschenen, niet corona-besmet en wedstrijdfit zijn. Of waarom we zowaar ook de ‘vertrekkers’ tussen de lijnen ontwaarden.

Hendrickx

Zoals Jonathan Hendrickx (27), de Lommelse topschutter van afgelopen jaar die na amper anderhalf seizoen aan de Gestelsedijk afscheid neemt. “Afscheid nemen doet altijd pijn maar de manier waarop was menselijk en respectvol. Waarom zou ik dan niet in Genk willen spelen? Ik was bezig aan mijn laatste contractjaar en had dat nieuws pas na nieuwjaar verwacht, maar om nu te zegen dat ik helemaal verrast was? Het seizoen begon nochtans goed en ik speelde alle matchen. Een misschien wat mindere prestatie in Seraing werd gevolgd door een Corona-quarantaine en vanaf toen was het over. En ja, toen eerst Thordarson en vervolgens Neven op mijn positie werden uitgespeeld wist ik dat mijn Lommelse dagen geteld waren. Doet me pijn omdat ik me heel goed voelde en mooie momenten heb beleefd bij Lommel maar ik kijk nu vooruit. Dankzij buitenlandse interesse (nvdr uit Scandinavië) ben ik niet ongerust en kijk ik geduldig uit wat de volgende dagen brengen…”.

Aabbou

Minder verrassend is het afscheid van een 20-jarige aanvaller als Jamal Aabbou. De man uit Bree bleef niet bij de pakken zitten en wordt dus een half jaar uitgeleend aan het Lierse-Kempenzonen van trainer en ex-Lommelcoach Tom Van Imschoot. “Haja, een blij weerzien met de man die mij in de eerste ploeg bracht en nogal wat ex-ploegmaats. Na zeven seizoenen bij Lommel doet het me wel degelijk iets. Ik begon het seizoen met goede moed maar als je merkt dat je geen speelgelegenheid krijgt moet je wel stappen zetten. Met dank aan de Lommelse supporters, ook zij zullen bij Lierse een gemotiveerde Jamal tussen de lijnen zien…”

Brebels

Om af te sluiten met de man die zich de voorbije maanden een betrouwbare basisspeler toonde. Maar dus na dit seizoen niet op een contractverlenging moet rekenen en ‘nu al mag vertrekken”. Of waarom het dus bij vier seizoenen in groen en wit zal blijven en wij Sebastiaan Brebels (25) aan de lijn hadden: “Of ik kan begrijpen dat men een 25-jarige basisspeler kwijt wil? Het is niet aan mij om te begrijpen, wel om respect te tonen. Leuk of niet, ik heb goed mogen werken met een uitstekende technische staf maar dit is professioneel voetbal anno 2021. Je hoort mij dus ook nu niet verkeerds zeggen over de City Football Group, te meer ook het afscheid heel respectvol verliep. Hoewel afscheid, als ik geen nieuw werkgever vind zal Lommel tot einde seizoen nog altijd over een gemotiveerde Brebels kunnen beschikken. Ja, ik vind dat ik het er behoorlijk vanaf heb gebracht maar ik begrijp ook dat ik niet meer in de visie van deze club paste. Lommel is een kweekvijver voor jong talent, da’s het credo en daar moeten wij spelers mee leven. De spelersmarkt oogt als gevolg van de bekende perikelen niet echt goed maar ik weet wel zeker dat ik mijn rol kan spelen bij nogal wat Belgische profclubs. Of nog enkele maanden in Lommel? We zien wel…”

Tenslotte, de Japanner Koki Saito wordt de volgende uren aan de Gestelsedijk verwacht en zal een week later gevolgd worden door Diego Rosa. Zowel de Braziliaan als de Japanner wacht natuurlijk een aantal dagen quarantaine. Op Filip Kratev hoeft men alvast niet te wachten. Was de Bulgaarse aankoop van de City Group eerder bij Lommel aangekondigd, hij kampeert voortaan bij een andere City-club, het Franse Troyes. Lommel SK werkt vrijdag (14.30 uur) een oefenwedstrijd af op het veld van Antwerp.