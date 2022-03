Wim Coemans neemt fakkel over van Steven Lehaen als voorzitter van UNIZO Lommel

Peer BICC zoekt publiek voor nieuw VTM-programma

Voor een nieuw tv-programma voor VTM 2 is het BICC Peer op zoek naar een enthousiast publiek. Hou jij van comedy, vind je het niet erg om in beeld te komen met je brede glimlach en heb jij donderdag 7 april tijd om naar BICC ‘t Poorthuis te komen? Dan is dit helemaal iets voor jou. Je mag alvast een kort optreden van Thomas Smith verwachten, maar daarnaast gebeuren er ook enkele andere verrassende dingen waar jij deel van kan uitmaken. Deze opnames vinden plaats tussen 9 en 14 uur en de tickets zijn volledig gratis! Wees er snel bij, want plaatsen zijn beperkt. Alle info via de website van de stad Peer.

