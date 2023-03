“Wij willen kinderen een vakantie laten beleven zonder zorgen”: VZW Akindo zet JEZ!-acties op poten

Een Rome-reis aan het einde van je middelbaar, tijdens de zomer samen met je vrienden op vakantie gaan, of als kind op kamp gaan met je vriendjes en vriendinnetjes: het zou voor iedereen mogelijk moeten zijn, maar jammer genoeg is dat niet altijd het geval. VZW Akindo wil daar verandering in brengen: “Iedereen heeft recht op vakantie, en daar willen wij ons maximaal voor inzetten!” Algemeen coördinator Kristien Van Camp licht toe hoe zij te werk gaan.

“Wij organiseren vakanties voor kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare situaties”, aan het woord is Kristien Van Camp, algemeen coördinator van VZW Akindo. Voor kinderen en jongeren die bijvoorbeeld in een residentiële instelling verblijven, of het thuis financieel moeilijk hebben, is op vakantie gaan geen evidentie. En net daar wil Akindo verandering in brengen. “Wij vinden dat iedereen recht heeft op vakantie. Er zijn heel veel kinderen die deze kans bijvoorbeeld niet krijgen door een moeilijke thuissituatie. Bij ons kunnen zij op een laagdrempelige en toegankelijke manier toch fijne herinneringen maken.” Zo’n 270 vrijwilligers zorgen ervoor dat de kinderen en jongeren bij Akindo de week van hun leven ervaren, in een groen natuurlandschap van 4,5 hectare.

Volledig scherm VZW Akindo organiseert vakanties voor jongeren en kinderen in maatschappelijk kwetsbare situaties © VZW Akindo

Het financiële mag volgen Kristien dan ook geen drempel zijn en net om die reden zette de organisatie een JEZ!-actie op poten. Een Akindo-kamp van een week kost 90 euro: “Maar dat is soms nog te veel. Daarom gaan wij op zoek naar sponsors voor de kinderen en jongeren die echt geen kamp kunnen betalen.” Van een samenwerking met Center Parcs, waar de jongeren vaak mogen gaan zwemmen tijdens hun Akindo-verblijf, tot bedrijven die naar de VZW trekken voor een teambuilding: “Er wordt dan gesensibiliseerd rond maatschappelijke kwetsbaarheid en de werknemers van het bedrijf kunnen hier de handen uit de mouwen steken”, gaat Kristien verder.

Vriendschappen voor het leven

“Daarnaast werken wij samen met de school Shift in Pelt”, klinkt het bij de algemeen coördinator. “Hier focussen wij op jongeren die leren en werken combineren en om diverse redenen niet mee op Rome-reis of Parijs-reis kunnen gaan.” Akindo biedt voor hen een passend alternatief: “Ze kunnen bij ons als vrijwilligers komen werken en zo op een laagdrempelige manier in contact komen met het arbeidsleven. Wij werken niet resultaatgericht, maar vinden vooral het proces belangrijk: Dat de jongeren zich goed voelen en terug in hun kracht kunnen staan vanuit intrinsieke motivatie.” Hun Rome-reis wordt dan vervangen door een Akindo-kamp: “Het is dan ook dicht bij huis wat veel laagdrempeliger is dan naar het buitenland te gaan. Hier hebben ze dan toch een volledig ontspannen vakantie.”

Akindo biedt de jongeren niet alleen een leuk kamp of vakantie maar ook vriendschappen voor het leven: “De kinderen en jongeren hebben heel snel contact met elkaar, net omdat er heel weinig drempels zijn.” Dat maakt ook dat zij bij elkaar hun verhaal kwijt kunnen. “Ze weten dat ze niet de enige zijn met een rugzakje. Maar wij vertrekken echt vanuit de kracht van de jongeren, de positiviteit en de humor. Wij proberen niet te veel te verzeilen in zware verhalen of verdriet, maar willen de kinderen een vakantie laten beleven waarbij ze al hun zorgen even volledig achter zich kunnen laten.”

Dankzij de sponsors, samenwerkingen en acties van vrijwilligers kon de VZW intussen al zo’n 9.000 euro inzamelen.

