Werken aan bypass met fiets- en voetgangersoversteekplaats in Lommel

Jonas (21) komt om het leven na crash tegen boom: "We verliezen een gouden kerel”

Bij een verkeersongeval op de Eindhoutseweg in Geel is dinsdagochtend de 21-jarige Jonas Deboel uit Meerhout om het leven gekomen. Zijn overlijden komt bijzonder hard aan in zijn omgeving. Vrienden omschrijven hem als een gouden kerel die altijd een lach op zijn gezicht had. “En hij had nog zoveel plannen. Dit is veel te vroeg...”