WEER. Zo goed als helder weer in Lommel vanochtend

Eurosongfi­na­list Gustaph komt naar Parkies Maasmeche­len

In juli en augustus kan je op woensdagavond weer terecht in het Koninginnepark van Maasmechelen voor een nieuwe portie gratis Radio2 Parkies-concerten. Opvallende artiest die er zal passeren is niemand minder dan Gustaph, de zanger die momenteel in de finale staat van het Eurosongfestival.