WEER. Vanochtend kans op een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Lommel

Jan Sannen (72) draagt het vaandel voor zijn vader die de concentra­tie­kam­pen overleefde: “Hij hield vast aan het leven, ondanks alles”

Jan Sannen (72) uit Mol-Millegem is al bijna 15 jaar vaandeldrager bij de Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG). Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader Peter ‘Staf’ Sannen, die in 1944 op amper 17-jarige leeftijd werd opgepakt door de Duitsers en negen maanden overleefde in de gruwelijke concentratiekampen. “Van de 47 gedeporteerde Mollenaars keerden er 29 nooit terug. Mijn vader was de laatste die weer thuiskwam.”