WEER. Vanochtend helder weer in Lommel

“Het is onze taak om hen iets bij te leren, ongeacht hun financiële mogelijkhe­den”: festival Slagkracht biedt jongeren kansen

Een lichtspektakel, live graffitikunst, een hele hoop workshops en dat alles terwijl je geniet van muziek en het spectaculaire uitzicht over Beringen. Daarvoor moet je dit weekend aan de Avonturenberg zijn, waar het gratis festival Slagkracht weer neerstrijkt. Deze vierde editie is echter veel meer dan wat het was, want de organisatoren willen vooral kansen bieden aan jongeren. “Eigenlijk is het een maatschappelijk kansenplatform geworden, vermomd als festival.”