WEER. Stralend zonnig weer in Lommel vandaag

Geelse Burj Khalifa-to­ren in Lego pronkt twee maanden in Duits winkelcen­trum: “We ontvingen ook al aanvragen uit Italië, Portugal en zelfs de Verenigde Staten”

De Burj Khalifa-Legotoren van de organisatoren van de Geelse Legobeurs Bricks and More valt de komende twee maanden te bewonderen in een winkelcentrum in het Duitse Lübeck. Het is al de vierde keer dat de imposante toren op een buitenlandse expo staat. “Geweldig hoe populair deze toren blijft.”