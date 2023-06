WEER. Helder in Lommel vanochtend

Fietser (77) levensge­vaar­lijk gewond na aanrijding in Beringen: weg deels afgesloten

Een 77-jarige man uit Ham is vanmiddag levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij met zijn fiets de Heppensesteenweg in Beverlo (Beringen) probeerde over te steken. De man werd gegrepen door een wagen en liep hierdoor verwondingen aan zijn hoofd op. De weg is tijdelijk afgesloten.