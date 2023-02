Weebosch verder zonder vormgever dorp, Charles de Backer (89) overleden

Kinderraad deelt stippen uit tegen pesten

De Molse kinderraad zet zijn schouders onder de jaarlijkse campagne ‘Stip It’ tegen pesten. Nadat ze eerder al een opvallende radiospot opnamen bij Radio Mol, voegen ze nu ook zelf de daad bij het woord. Ze trokken de straat op en iedereen die voorbijkwam, kreeg vier stippen op de hand om te laten zien aan heel de wereld dat pesten niet ok is. Ook Chiro Millegem liep rond in het Centrum, en deelde talloze stipjes uit.