Weduwnaar getuigt na dodelijke val Zoë (33) van rots: “Ik keek even andere kant op en plots was ze weg”

Pelt Pelt verplicht Covid Safe Ticket ook bij evenemen­ten met minder dan 200 aanwezigen

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen is in Pelt op 7 dagen tijd toegenomen met 155 %. De situatie in de ziekenhuizen blijft momenteel beheersbaar, maar de druk is de afgelopen week toegenomen. In Cultuurcentrum Palethe en bij gemeentelijke evenementen is vanaf zaterdag 30 oktober een Covid Safe Ticket (CST) dan ook verplicht. Dit is ook het geval bij evenementen met minder dan 200 aanwezigen. Bezoekers moeten bij het binnenkomen steeds hun mondmasker ophouden tot het CST gescand is. Bij de scan zal aan de bezoeker ook gevraagd worden zich te identificeren. Voor wie een ticket heeft maar geen CST kan voorleggen, is geen terugbetaling voorzien.

28 oktober