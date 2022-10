Waarom Lommel een pionier is in de energiecrisis... en toch ook moet besparen: “Ondergrondse warmte biedt een enorm potentieel”

Lommel Talent van eigen bodem aan zet in De Adelberg

Op 23 oktober treden om 15 uur een resem Lommelse en Limburgse muzikale en journalistieke talenten op in de Kleine Zaal van CC De Adelberg. Zij doen dat met muziek van oude meesters, zang en woorden van een nieuwe generatie. Gastvrouw en sopraan Anja Van Engeland en pianist Toon Spaepen begeleiden de optredens van Felke Pauwels (zang), Emma Van De Wiele (cello), Akari Bastiaens (piano), Arne Bijnens (trompet), Yenthe Muffels (fagot) en Elise Renckens (woordkunst). Omdat elke opleiding kostbaar is, organiseert de Stichting Charlotte J. van der Seijs deze voorstelling, het sluitstuk van de Amoureus triptiek, onder de artistieke begeleiding en regie van Luc Morren. De toegang is gratis.

11 oktober