Vrouw uit Lommel krijgt 100 uur werkstraf voor verzet tegen politie

Een 39-jarige vrouw uit Lommel kreeg een werkstraf van 100 uur en 800 euro boete of een vervangende celstraf van 15 maanden voor hevig verzet tegen politieagenten. Die waren opgetrommeld omdat de vrouw amok maakte in een hotel.

De vrouw sloeg en stampte in het rond en bespuwde de agenten. In het tumult verdraaide een politieman zijn knie. Haar 35-jarige Poolse metgezel kreeg een werkstraf van 46 uur. Als de werkstraf niet tijdig is uitgevoerd, wacht hem 6 maanden cel.

Verzet tegen politie

Op 25 november 2022 zaten de vrouw en de Pool in een hotel in Lommel, waar ze stevig gedronken hadden. De hotelverantwoordelijke belde de politie omdat het koppel voor onrust zorgde. De vrouw gaf toe dat er wat geluidsoverlast was, maar ze was naar eigen zeggen verrast door de komst van de politie. Ze had zich tegenover de politie verweerd. Ze hield zich vast aan de Pool terwijl ze sloeg, schopte en spuwde.

Twee politieploegen werden in bijstand opgeroepen. Een politieman verdraaide zijn knie en was al 73 dagen arbeidsongeschikt. De vrouw bleef zich weerspannig gedragen toen ze in een dienstvoertuig werd overgebracht en ook tijdens haar verblijf in een politiecel.

In hechtenis

De openbare aanklager meende dat de vrouw totaal geen schuldinzicht had. Ze had al vijf veroordelingen voor weerspannigheid op haar kerfstok staan. “Ze kan niet normaal reageren als er politie tussenkomt”, aldus het parket. De Lommelse zit momenteel in hechtenis.

“De bewezen verklaarde feiten getuigden van een verminderd normbesef, een agressieve ingesteldheid en een gebrek aan respect voor de politiediensten”, aldus de strafrechter. Op burgerlijk gebied volgt op 29 maart een heropening van de debatten.

