Vraag en Aanbod: wie repareert de modelboot van Elly? En wie is zijn tas mét laptop verloren, vraagt Frans.

Bestuur­ders proberen politiecon­tro­les op listige wijze te omzeilen: toch 12 rijbewij­zen ingetrok­ken

De lokale politie van Beringen-Ham-Tessenderlo heeft op meerdere locaties in de zone controles uitgevoerd. In totaal werden 12 rijbewijzen ingetrokken voor rijden onder invloed. De controles vonden plaats op de Neerstraat in Tessenderlo, de Staatsbaan in Ham en de Paalsesteenweg in Beringen.