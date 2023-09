Vraag en Aanbod: Wie kan een opklapbed of zes eetkamerstoelen gebruiken? Bel of mail Hans of Chris

IN BEELD. Tweede editie van Modderdag is groot succes: “Er was zelfs een ‘beauty salon’ aanwezig”

Modderschieten, moddervoetbal of een modderbad: in Hechtel-Eksel was het vanmiddag allemaal aanwezig tijdens de tweede editie van ‘Modderdag’. In eerste instantie zou het event vorige week vrijdag plaatsvinden, maar wegens het hevige onweer werd het om veiligheidsredenen uitgesteld. “Eens goed in modder rollen, er is geen mooiere afsluiter van de zomer.”