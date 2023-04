Vraag en aanbod: Martijn geeft inktcartridges weg en M. van Laan heeft een trouwring gevonden

Voetbal derde nationale B Yannis Van Parys begint met ASV Geel aan beslissen­de titel­strijd: “Het zijn nog drie pure finales”

In derde nationale B staan er mogelijk nog drie boeiende speeldagen op het programma. Niet alleen in de strijd voor de titel, eveneens voor de derde periode. Sint-Lenaarts is hier de huidige leider. Het is Geel dat zaterdagavond de formatie uit de Noorderkempen op bezoek krijgt.