Vraag en Aanbod: Mart zoekt een restantje laminaat en bij de familie Verdonk mogen twee bankjes worden afgehaald

“Als ik zie dat je gelogen hebt snij ik je keel over”: Dertiger riskeert tot 24 maanden cel voor bedreiging... met seksspeel­tje

De openbare aanklager vroeg woensdagochtend een celstraf van 24 maanden en een geldboete van 1.600 euro voor een dertiger die zijn vriendin had bedreigd en ernstig had toegetakeld. De man kwam in zijn verweer met een onsamenhangend verhaal over een voorbinddildo en een pizzadoos die hij haar cadeau had gedaan. De procureur sprak echter over bedreigingen met een vleesmes, een schermutseling in de auto en het slachtoffer dat bij de keel gegrepen werd: “Dit is een gewone afspraak die ernstig uit de hand is gelopen.”