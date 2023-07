Vraag en Aanbod: John heeft een bril gevonden en Mieke zoekt het boekje ‘Post uit Zeelst’

Peltenaren zijn tevreden over de manier waarop gemeente communi­ceert

Meer dan 500 Peltenaren deelden de voorbije maanden hun mening over de manier waarop de gemeente communiceert. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat vooral het telefonisch onthaal, de communicatie via e-mail en de website op een hoge scoren konden rekenen. Toch is er ruimte voor betering: de gemeente zal daarom harder inzetten op niet-digitale kanalen en opgeleide digihelpers.