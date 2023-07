Vraag en Aanbod: Irene zoekt de tekst van een rijmpje en bij Sam mag een fotoprinter worden afgehaald

“Hier komen wij samen als lotgenoten”: eerste familie­week­end rond zeldzaam WAGR-syn­droom gaat van start in Pelt

Een veertigtal vrijwilligers, achttien gezinnen van over de hele wereld en verschillende gastsprekers streken vandaag neer in Pelt voor het allereerste Europese familieweekend rond het WAGR-syndroom. Die zeldzame ziekte treft wereldwijd zo’n 500 patiënten die kunnen lijden aan nierkanker, een oogafwijking, genitale afwijkingen en een algemene ontwikkelingsachterstand. Organisator en mama van een WAGR-patiëntje, Linda Van de Sande, licht toe hoe dat in zijn werk gaat: “Er zijn heel veel spontane kinderen die heel wat kunnen, maar het is niet altijd makkelijk voor de ouders en de omgeving.”