Vraag en Aanbod: Dit bankje mag worden afgehaald en het Andrieskoor zoekt een missaal

Nog maar jaar actief als dj, maar straks draait Wout (21) al op Tomorrow­land: “Hopelijk kan ik mezelf in de kijker spelen”

Wout Steurs (21) uit Geel mag op 26 juli als dj gaan draaien op het buurtfeest van dancefestival Tomorrowland in Boom. Hoewel hij nog maar een jaar actief is als dj, draaide hij al in discotheken als Versuz en Carré. Zijn optreden op Tomorrowland, meteen ook zijn eerste festival, wordt een voorlopig hoogtepunt in zijn nog prille carrière. “Ik hoop er ooit mijn beroep van te kunnen maken.”