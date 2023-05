Vraag en aanbod: Bij Lian mag een bankstel worden afgehaald en Mieke wil graag iemand blij maken met inktcartridges

Eén jaar na VeloVeilig Vlaanderen: hoe staat het met de veiligheid voor fietsers op de Molseweg?

Het fietspad - of beter gezegd: de moordstrookjes - langs de Molseweg (N71) in Geel was één van de gevaarlijke fietspunten die vorig jaar naar voren kwam tijdens onze campagne van VeloVeilig Vlaanderen. We bevroegen het Agentschap Wegen en Verkeer, dat bevoegd is voor de Molseweg, en het stadsbestuur of er al iets veranderd is of zal worden.