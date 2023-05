Vraag en Aanbod: Bij Jan mogen tuinstoelen worden afgehaald en Huub zoekt een boek over Woensel-West

Dertiger betrapt met blok cocaïne in onderbroek: “Ik schrok zelf toen ik die drugs zag”

Een 34-jarige Nederlander uit Sittard werd tijdens een verkeerscontrole betrapt met een blok van 100 gram cocaïne in zijn onderbroek. “Ik heb dat pakket snel weggemoffeld toen ik het toevallig vond in mijn handschoenkastje”, klonk de wat vreemde uitleg van de dertiger. Maar de gps van zijn wagen leidde naar een tweede adres in Maaseik, waar de politie nog meer verrassingen te wachten stond.