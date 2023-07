Vraag en Aanbod: Bij Jan mogen knikkers worden afgehaald en Bea wil graag legpuzzels ruilen

Vier nieuwe LED-infoborden in Beringse straat­beeld: “We zetten in op efficiënte, moderne en dynamische straatcom­mu­ni­ca­tie”

Ter vervangingen van de oude lichtkranten in diverse deelkernen, werden er in Beringen vier nieuwe LED-schermen geplaatst. Die borden zullen bijdragen tot de ‘smart city’-visie van de stad, waarbij digitale technologie in dienst staat van de burgers: “Dankzij deze nieuwe ‘full color’ LED-schermen kunnen we onze burgers, bezoekers en inwoners op een directe, snellere en effectievere manier informeren.” Burgemeester Thomas Vints (Cd&V) licht toe.