Vraag en aanbod: Bij Elly mag een schilderij worden afgehaald en Piet is zijn hoorapparaat verloren

Peltse burgemees­ter Dennis Fransen over de Bosland­kwes­tie: “We zitten rond de tafel en blijven praten”

Eerder deze week raakte bekend dat het Nederlandse Bergeijk en de stad Peer niet langer meewerken aan de kandidatuur om van Bosland een Nationaal Park te maken. Over het standpunt van de gemeente Pelt ontstond heel wat onduidelijkheid. Burgemeester Dennis Fransen (CD&V) licht toe: “We zitten met Bosland in een samenwerking die al 17 jaar loopt. Die dynamiek, met concrete resultaten op het terrein behouden, is iets wat we naar de toekomst toe willen.”