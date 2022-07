Voortaan vijfde podium met enkel vrouwelijke line-up op Rampage Open Air: “Cruciaal voor meer vrouwelijke DJ’s in de toekomst”

LommelVanaf dit jaar heeft het muziekfestival Rampage Open Air in Lommel er een vijfde en bijzonder podium bij. Daar zorgt uitsluitend een vrouwelijke line-up voor een stevig feestje. “Vrouwelijke DJ’s worden nog te vaak onderschat. Acties zoals deze zijn cruciaal om daar verandering in te brengen”, aldus Helena Lauwaert (20) en Yente Verguts (19), het vrouwelijke DJ-duo ‘HYENA’ dat het nieuwe podium host.

Twaalf vrouwelijke artiesten vormen dit weekend de line-up van het nieuwe podium van Rampage Open Air, “maar daar hebben we heel wat moeite voor moeten doen", zegt Hans Machiels, medeorganisator van het muziekfestival en bekend als DJ Murdock. “Vrouwelijke DJ’s zijn niet zo dik gezaaid, vooral niet in het genre drum-’n-bass. Toch willen we extra moeite doen om die vrouwelijke artiesten te vinden.”

Quote Ik draai al sinds mijn zeventien­de, maar merkte vooral in het begin van mijn muziekcar­riè­re hoe hard je als vrouw onderschat wordt. ‘Kunnen zij dat wel?’ of ‘zijn zij wel goed genoeg?’ Helena Lauwaert, lid van ‘HYENA’

Voorbeeldfunctie

“We vinden het als organisatie belangrijk dat zij op regelmatige basis op het podium staan”, benadrukt Machiels. “Zij zijn een voorbeeld voor andere vrouwelijke artiesten of vrouwelijke festivalgangers met muzikale dromen. We hopen dan ook dat dit podium met een ‘all-female line-up’ andere vrouwen inspireert om muziek te blijven maken of te ontdekken, zodat we over dit en de komende jaren nieuwe vrouwelijke talenten mogen verwelkomen. Of dit podium er volgend jaar ook nog zal zijn? Het succes van dit jaar is alleszins reden genoeg om het te herhalen”, aldus Machiels.

Volledig scherm Medeorganisator Hans Machiels en het vrouwelijke DJ-duo 'HYENA', met Helena Lauwaert en Yente Verguts. © Momenttom

Ook het vrouwelijke DJ-duo ‘HYENA’ uit Gent benadrukt het belang van dit vijfde, uitsluitend vrouwelijke podium. “Ik draai al sinds mijn zeventiende, maar merkte vooral in het begin van mijn muziekcarrière hoe hard je als vrouw onderschat wordt. ‘Kunnen zij dat wel?’ of‘zijn zij wel goed genoeg?’. Bovendien worden we als vrouwelijke DJ’s minder betaald dan onze mannelijke collega’s. Om daarin verandering te brengen, zijn acties zoals deze op het muziekfestival in Lommel hoognodig”, aldus de intussen 20-jarige Helena Lauwaert.

Samen met Yente Verguts (19) vormt zij dit weekend de host van het nieuwe podium op Rampage. “Het doet goed om als host de andere vrouwelijke artiesten op dit podium te kunnen prikkelen. Dat is waar zowel Helena als ik voor staan: gelijkheid. Initiatieven die dat ondersteunen, kunnen we niet anders dan aanmoedigen.”

Volledig scherm © Dick Rennings