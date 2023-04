Voor Martin heeft geen tochtwoning nog geheimen

Voetbal derde nationale B Twee op een rij? Kjell Ven wil Wezel verlaten met nieuwe titel: “We hebben de sleutel van ons succes in eigen handen”

Wezel Sport, Termien of Houtvenne. Eén van deze drie ploegen kan zondagavond de titel in derde nationale B op zak steken. Op papier heeft Houtvenne, met een verplaatsing naar KVK Beringen, de gemakkelijkste opdracht. Termien brengt een bezoek aan Geel, dat zeker is van de eindronde. Wezel trekt op zijn beurt naar Wellen, de eigenaar van de tweede periode.