Vlaams Belang deelt soep uit om aandacht te vragen voor energiecrisis

Ivann Botella (RWDM) met vertrouwen tegen SK Lommel: "Onverdien­de bekeruit­scha­ke­ling geen reden om te twijfelen"

Veel tijd om te rouwen over de bekeruitschakeling tegen Kortrijk heeft RWDM niet. Zondagavond wacht immers de competitiewedstrijd tegen Lommel. “We gingen onterecht uit de beker”, vindt Ivann Botella, die RWDM op voorsprong had gebracht. “En tegen Lommel azen we op sportieve revanche nadat we ginds tevens onverdiend kopje-onder gingen”

13 november