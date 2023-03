Veel kritiek op restaurantrecensie waarin De Zwaan in Son wordt afgeserveerd: ‘Wat is dat voor zuurpruim'?’

VAN DE LEZERVeel lezers van het ED wonden zich de afgelopen dagen op over onze serie ‘Over de tong’, waarin Carla Kentgens een recensie schreef over restaurant De Zwaan in Son in Breugel.

Onze mailbox stroomde vol met brieven maar vooral op Facebook schoot het oordeel van de recensent bij velen in het verkeerde keelgat. Van de kleine 200 lezers die een reactie achterlieten, stemde een handvol in met de beoordeling van Kentgens. Voor de overgrote meerderheid werkte de recensie echter als een rode lap op een stier.

De Eindhovense Elly van Leuven is een van de vele lezers die een rectificatie van het ED eist. ‘Wat een totaal niet herkenbaar oordeel over restaurant de Zwaan in Son. Wij hebben er al vaak gegeten, altijd naar volle tevredenheid op elk gebied. Kom net thuis van weer een lunch aldaar en heb bewust kritisch de sfeer en de kwaliteit van de lunch geproefd. In geen enkel opzicht herken ik iets uit het commentaar van de journalist, integendeel!! Mijns inziens verdient de Zwaan minstens een rectificatie van Uw krant.’

Quote Het fijnste restaurant in ons dorp. Waar iedereen zich thuis voelt en het personeel altijd super vriende­lijk is Ronald van Loon

Ook uit de horeca-hoek is er steun voor de uitbaters van de Zwaan. Zo meldt Deurnenaar Jan van den Eijnden : ‘Vaak vanuit Deurne naar Son gefietst en een tussen stop bij de Zwaan, lekker gegeten.’

Floris van Hapert is niet te spreken over de recensent. ‘Ik ben van mening dat mevrouw Kentgens beter een andere baan kan gaan zoeken. De Zwaan is een begrip in Son en Breugel en omstreken. Een prachtig bedrijf die de ten alle tijden al haar gasten tot op den top doet bedienen. Ontzettend onzinnig artikel!’

Zuurpruim

Jacqueline Latijnhouwers-Gerrits deelt zijn mening: ‘Wat is dit nu weer voor een artikel in de krant. Het eten is hier super lekker en goed en het personeel is super vriendelijk en niets is teveel ze werken dag en nacht hard aan een super goed restaurant! Tot gauw.’ Wat Ronald van Loon uit Son betreft is De Zwaan juist een parel. ‘Het fijnste restaurant in ons dorp. Waar iedereen zich thuis voelt en het personeel altijd super vriendelijk is. Ik kom er elke week en als het aan mij ligt blijf ik dit nog heel lang doen. Wat betreft de recensie bij de 2de zin ben ik afgehaakt wat een zuurpruim die mevrouw Kentgens’.

Smaken verschillen

Ellen Hanselaar kan Kentgens wel volgen. ‘Tja... ik denk dat dit alles te maken heeft met verwachtingen. Kijk als je “fine-dining” verwacht even van te voren naar het menu zodat je weet of dat voldoet aan de verwachtingen. Ik persoonlijk vind de Zwaan een prima plek voor een borrel op het terras. Dan zeker een 8. Eten heeft niet direct mijn voorkeur, ga ik liever naar de Haven. Maar dat is smaak en die kan verschillen.’