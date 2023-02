Van Lommel tot Lummen: hier vier je carnaval in Noord-Limburg.

Geel Weg- en riolerings­wer­ken in acht straten in Elsum starten over een jaar

In het voorjaar van 2024 gaan weg- en rioleringswerken in acht straten in Elsum in Geel van start. In die straten wordt de weg vernieuwd en heringericht, met bijzondere aandacht voor voetgangers en fietsers, en bijna alle straten krijgen ook een nieuw rioleringsstelsel.