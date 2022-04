Van je familie moet je het hebben: voormalige Lommelse advocate (84) licht zus (92) op voor ruim 36.000 euro

LommelVan je familie moet je het hebben, vraag het maar aan een 92-jarige vrouw uit Limburg wiens vertrouwen in haar jongere zus (84) schromelijk werd misbruikt. De Lommelse dader, een voormalige advocate, ging zelf lopen met de inkomsten uit een huurwoning in Lanaken. Zo kon ze 36.720 euro eigen maken.

Het hoogbejaarde slachtoffer diende jaren geleden een klacht in. Ze stelde zich burgerlijke partij nadat ze het vermoeden had gekregen dat haar jongere zus samen met twee nichten en een neef waren gaan lopen met een hele smak van haar spaargeld. Deze acties zouden verspreid zijn over een tijdspanne van veertig jaar.

Zelf was de vrouw jarenlang actief geweest als gouvernante. Dat leverde haar een flinke duit op en dat geld had ze toevertrouwd aan de advocate. Ze trok zelfs een tijdje in bij haar en haar gezin. De kwieke vrouw had echter ook laten weten dat ze het geld op een dag nog zou nodig hebben voor haar pensioentje. Ze droomde van een zorgeloos bestaan en een appartementje aan zee. Maar wat bleek? Het geld bleek verdwenen te zijn. Blijkbaar waren er zelfs schenkingen uitgevoerd van 250.000 euro aan de kinderen van haar jongere zus, al bestonden er geen volmachten of documenten.

Misbruik van vertrouwen

De advocate werd nu schuldig verklaard voor het misbruik van vertrouwen en moet aan haar oudere zus in totaal 56.720 euro schadevergoeding betalen. Ze draait ook op voor de bijna 2.900 euro gerechtskosten. In het vonnis worden haar acties beschouwd als “maatschappelijk onaanvaardbaar”. Ze wordt ook berispt voor een gebrek aan respect voor het bezit van andere en louter winstbejag. De vordering ten aanzien van de twee nichten en neef werd onontvankelijk verklaard. De klacht was immers te vaag beschreven, waardoor niet duidelijk was wat hen precies werd verweten.

Dementerend

Het slachtoffer is vandaag dementerend. Ze staat onder voorlopige bewindvoering. Haar advocaten Patrick Verachtert en Ysbert Drees dienden een schadeclaim in voor een bedrag tussen de 750.000 en 1 miljoen euro, maar gelet op de uitspraak is het overgrote deel afgewezen.