Vakbond vreest banenverlies bij Ford in Lommel

Voetbal eerste nationale Hannes Smolders na nederlaag van Dessel in Francs Borains: “Sommige zaken heb je niet in de hand”

Een schouderklopje. Dat was de magere beloning waarmee de spelers van Dessel Sport zaterdagavond, na het met 2-1 verloren duel in Francs Borains, van het veld stapten. Een misser van de Waalse ref Mehdi Sayoud brak de Kempische formatie in het slot van de partij heel zuur op. Al had Dessel in de loop van de partij opnieuw kansen bij mekaar gevoetbald.