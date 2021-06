Vader verongelukte dochter bij busramp Sierre reageert op crowdfunding Evy Laermans: “Ronduit schaamteloos”

Beringen Ook Beringen gaat strijd aan tegen eikenpro­ces­sie­rups

3 juni In Noord-Limburg werden al acties opgezet in de strijd tegen de eikenprocessierups en ook in Beringen is dat nu het geval. De stedelijke groendienst is begonnen met het sproeien tegen de eikenprocessierups. Daarvoor wordt een biologisch/ecologisch product ingezet. “Door die preventieve bestrijding wil men de jeuk en irritatie tot een minimum beperken”, zegt schepen van Groen Jean Vanhees (CD&V).