Uitbreidingsplan voor vleeskuikenbedrijf in Luyksgestel nog niet in kannen en kruiken

Cars 4 Charity op Markt van Geel: maak een rondrit met iconische wagen voor het goede doel

De Markt in Geel is al ettelijke jaren autovrij, maar komende zondag zullen er uitzonderlijk toch tal van iconische wagens op het marktplein pronken. Dat gebeurt in het kader van het evenement Cars 4 Charity, waarmee serviceclub Kiwanis in Sane Geel geld inzamelt voor Help Brandwonden Kids.