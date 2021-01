Ugalde pakt de volle buit voor Lommel SK

Dat de groen-witte kleedkamer rond de klok van kwart voor tien uur een feestje bouwde hadden we goed anderhalf uur vroeger niet kunnen voorspelen. De bezoekers gingen er als een speer vandoor, de lokale helden herhaalden het lome scenario van de wedstrijd tegen RWDM en uitgerekend ex-Lommelaar De Belder stak enkele keren het neus aan het venster. “Klopt, maar vorig weekend hadden we halfweg een donderspeech nodig , nu draaiden we zelf snel de knop om.” wist Laurent Lemoine achteraf en inderdaad, nog voor het kwartier begon ene Ugalde aan zijn Costa Ricaanse feestje toen hij een hoekschop van Kis tegen de touwen knikte.

Opwinding

Het antwoord liet niet op zich wachten. Bezoeker Mertens scoorde na een fraaie, collectieve actie maar een voorzet van Thordarson op de knikker van -jawel- Ugalde leverde nog voor rust een Lommelse voorspong op. Na de pauze was het voor enige opwinding wachten op een fraaie knal van Tarfi in het dak van het Lommelse doel (2-2) maar ook dit bleek voor de Lommelse sluipschutter het signaal om nogmaals toe te slaan. Voorzet Henkens, rake kopbal naast de grabbelende Dutoit en al weer zijn nummer elf in het lopende seizoen.

Geschenk

18 voetbalzomers jong, met 173 centimeters de kleinste aller Lommelaars maar voor de vierde keer binnen de week aan het feest met een rake kopslag, leg dat maar eens uit. “Dat blijkt inderdaad mijn specialiteit te zijn geworden maar eigenlijk heeft het alles te maken met de absolute drang op te scoren. Met je hoofd, je voet of je neus…maakt niet uit. Allemaal leuk maar die drie punten waren nog veel belangrijker.” Drie punten jawel, want de thuisploeg zou de knikkers niet meer uit handen geven. De vervangen Ugalde keek van op de bank toe hoe invaller Cejas de eindscore op het bord prikte, de Japanse nieuweling Saito kon zijn debuut in groen-wit maken en Laurent Lemoine mocht zijn…geldbeugel boven halen. Of nog niet…: “Ik had Manfred een geschenk beloofd als hij twee keer zou scoren tegen Deinze. Het werden er drie en dat zou wel eens een aanlag op mijn portefeuille kunnen betekenen. Weet je wat? Laat ons nog even wachten tot na de bekermatch van dinsdag…je weet maar nooit met die jongen!” Meteen een verwijzing naar de bekerklus van dinsdag tegen Kortrijk (aftrap 20 uur). Conclusie: Lommel begint aan het nieuwe voetbaljaar met een toffe zes op zes, klimt voorlopig naar de tweede plaats en kijkt met vertrouwen uit naar het vervolg.

Lommel: Svedkauskas, Lemoine, Kis, Neven, Thordarson, Henkens, Verschueren (72’ Vandersmissen), De Souza, Moreno (90’ Cejas), Zaroury (86’ Saito), Ugalde (72’ Kadiri).

KMSK Deinze: Dutoit, Al Banouhi (62’ De Looze), Boone, Tarfi (77’ Staelens), Mertens, Lecomte (88’ Schils), Challouk, Vansteenkiste, De Witte, De Schutter (46’ Neto), De Belder (77’ Dansoko).

Doelpunten: 12’ Ugalde (1-0), 20’ Mertens (1-1), ’33 Ugalde (2-1), 58’ Tarfi (2-2), 70’ Ugalde (3-2), 91’ Cejas (4-2)

Gele kaarten: Lecomte, El Banouhi, Neto, Henkens.