Twee schepenen gevaccineerd met overschotten uit rusthuis: “Nochtans zijn er nog genoeg bejaarden en zorgverleners die wachten op hun eerste prik”

westerlo/geel Drie maanden zware verkeers­hin­der op E313 door herstel­lings­wer­ken aan brug

11 februari Vanaf maart zal een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) enkele nodige herstellingswerken uitvoeren aan de E313-brug over de Gemeentestraat in Oevel (Westerlo), nabij de fly-over aan Geel-West. Het verkeer kan in beide richtingen blijven rijden, maar in de richting van Antwerpen zal er slechts één rijstrook beschikbaar zijn. De werken zullen in totaal ongeveer 12 weken duren.