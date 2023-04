Twee gemeenten trekken zich terug uit kandidatuur voor Nationaal Park Bosland: alleen Lommel, Hechtel-Eksel en Mol blijven aan boord

“Dit stukje natuur krijgt een echte buurtgebon­den invulling”: Kleine Wildernis in Lommel wordt feestelijk geopend

“Het is een plek waar de buurtbewoners elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten. Voor een activiteit of om gewoon even te buurten, zoals we dat in Lommel zeggen.” Vrijdagavond werd in Lommel de nieuwe Kleine Wildernis in het Kattenbos geopend. Met onder andere een picknickplek, gedeelde moestuin en sportveld wordt het mooie stukje natuur een ontmoetingsplek voor Lommelaren.