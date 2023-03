Tour Surprise gidst je langs negen kleurrijke kunstwerken in Lommel

Twee drugsdea­lers gevat aan Chiroloka­len in Ham

De lokale politie van Beringen, Ham en Tessenderlo heeft de voorbije dagen diverse overlastcontroles gedaan. Hierdoor konden twee drugsdealers gevat worden, waarvan één werd gearresteerd. De overlastcontroles vonden plaats aan de COR in Koersel, OC De Buiting in Beringen, het Binnenhof in Tessenderlo en ’t Vlietje in Ham.