Tochtig, oud en onlogisch: Beatrixschool Bergeijk móet echt vervangen worden

Koningin Mathilde bezoekt vakantie­kamp van Kom op tegen Kanker in Pelt: “Mooie blijk van waardering voor iedereen die hier aan meewerkt”

Koningin Mathilde heeft maandagochtend een bezoek gebracht aan het vakantiekamp van Kom op tegen Kanker op het Provinciaal Domein Dommelhof in Pelt. 69 kinderen die in behandeling zijn voor kanker of dat tot een jaar geleden waren, zullen daar de komende week kunnen genieten van een zorgeloze vakantie. Het bezoek zorgde alvast voor een onvergetelijke start: “Voor kinderen en jongeren is het vakantiekamp een plek waar ze hun ziekte even kunnen vergeten.”