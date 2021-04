Tiener (15) die Kevin sloeg, krijgt politiebewaking: “Samenzitten voor verzoeningsgesprek? Daarvoor is het nog iets te vroeg”, vindt mama Paula

Kortessem Jonge boeren voeren actie om onzekere toekomst aan te klagen: “Het moet werkbaar blijven”

13 april De eerste ‘estafette van tractoren’ vertrok dinsdagochtend in het Limburgse Kortessem. Een colonne van een vijftigtal tractoren – voorzien van de nodige opschriften – trok erop uit om een vreedzaam protest te voeren in de provincie. Op die manier willen de jonge boeren hun onzekere toekomst onder de aandacht brengen. “Mede door het stikstofdossier ligt de vergunningsverlening nagenoeg stil en dat brengt het ondernemerschap in onze sector in het gedrang”, klinkt het.