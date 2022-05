Terug naar Discotheek de Shaft, waar op de verlichte dansvloer de zotste feestjes werden gehouden: “Voor feestvierders was deze plek het laatste toevluchtsoord”

Pelt Brandweer­korp­sen tonen groot hart voor Oekraïense collega’s: ze brengen hun voertuigen, 350 pakken en tal van materiaal van Pelt naar Polen

Een colonne voertuigen van verscheidene brandweerkorpsen is donderdagochtend in Pelt vertrokken voor een rit van 1.400 kilometer naar Lublin in Polen. Via de koepelorganisatie Netwerk Brandweer is een inzamelactie voor de Oekraïense collega’s op poten gezet. “De totale waarde van alle materiaal en kledij is 50.000 euro, exclusief de voertuigen.”

5 mei