Terrasjes, sfeer en animatie op Donderdag Terrasdag

Beringen Speeddea­ler kijkt aan tegen celstraf van 30 maanden

Een vijftiger uit Beringen kijkt aan tegen een celstraf van 30 maanden en een boete van 12.000 voor het verspreiden van speed en het bezit van cannabis. Momenteel verblijft hij al in de gevangenis. De 55-jarige man is al meer dan 30 jaar bezig met drugs en pleegde reeds inbreuken op de drugswet. In maart zagen speurders opnieuw afnemers aan zijn huis, die vervolgens de aankoop van speed bekenden. Een huiszoeking en gsm-onderzoek bracht nog meer bewijsmateriaal aan het licht. De man kreeg in het najaar van 2020 te horen dat hij prostaatkanker had, volgens de dokters het resultaat van zijn jarenlange verslaving. Hij zou enkel drugs verkopen om zijn eigen gebruik te bekostigen. Het vonnis volgt op 8 augustus.

10:40