Team van Hulpverleningszone Noord-Limburg mag deelnemen aan Wereldspelen

De World Rescue Challenges vormen een vierdaags internationaal evenement, dat zal plaatsvinden van 7 tot 11 september 2022 in Groothertogdom Luxemburg. In deze wedstrijd nemen verschillende brandweerploegen uit heel de wereld het tegen elkaar op. Hulpverleningszone Noord-Limburg zal deelnemen met het Technical Rescue Team. Hoofddoel is het bevrijden van slachtoffers uit voertuigen na een verkeersongeval op een snelle en veilige manier. Niet enkel snelheid is daarbij belangrijk, ook de aanpak, bevelvoering en het technische aspect zijn doorslaggevend.

Het Technical Rescue Team wordt gevormd door een groep brandweermannen uit de verschillende posten van Hulpverleningszone Noord-Limburg. Adjudant en teamleider Roel Vanden Boer is vereerd met de deelname aan deze wedstrijd: “Door de positieve indrukken die we tijdens de wedstijden in binnen- en buitenland de afgelopen jaren hebben nagelaten, werden we dit jaar door de organisatie van de wereldkampioenschappen gevraagd om deel te nemen. Gezien het gebeuren dit jaar in Europa - zelfs in een buurland - plaatsvindt, maakt het voor ons praktisch en financieel mogelijk om op de uitnodiging in te gaan.”

Beter worden in vak

“Dit is voor ons team - en bij uitbreiding alle hulpverleners van Hulpverleningszone Noord-Limburg - een enorme eer. Dankzij de medewerking van de zoneleiding en de steun van de burgemeesters van Hulpverleningszone Noord-Limburg, konden wij als team ingaan op deze uitnodiging. Zo’n wedstrijd triggert ons als deelnemer om nog beter te worden in ons vak, wat de hulpverlening uiteraard alleen maar ten goede kan komen.”

Zonecommandant kolonel Jan Jorissen stelt vast dat de komst van dergelijke teams wel degelijk tot een evolutie heeft geleid: “Aan de hand van statistieken van interventies kunnen we aantonen dat het aantal ongevallen in 20 jaar tijd aanzienlijk is teruggelopen, en zeker het aantal doden bij ongevallen. Dit laatste heeft niet alleen te maken met de wegen die veiliger zijn geworden, gereduceerde maximumsnelheid, maar ook met de wagens die zijn uitgerust met heel wat actieve en passieve veiligheidssystemen. Vroeger werden we wel wekelijks opgeroepen om een slachtoffer te gaan bevrijden uit een voertuig, vandaag is dat nog sporadisch het geval.”

“Desondanks moeten we blijven investeren in de veiligheid van de wegen, de weggebruikers, maar ook in de veiligheid van onze hulpverleners. We krijgen nu te maken met nieuwe ontwikkelingen, elektrische voertuigen en zelfs aandrijving met bijvoorbeeld waterstof. Oefening en training van ons personeel, en kennis vergaren is daarom zelfs nog meer aan de orde dan vroeger.”

Nieuwe technieken

De wereldspelen kunnen daarbij van pas komen. Het uitgangspunt voor de deelname aan dit soort wedstrijden, is het bijschaven van technieken, maar ook nieuwe technieken aanleren die de hulpverlening nog verder kunnen verbeteren. Tijdens dit soort challenges komt men in contact met andere hulpverleners uit binnen- en (vooral) buitenland en leert men van elkanders ervaringen. De Limburgers zullen het opnemen tegen ploegen uit (onder andere) de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Latijns-Amerika en Taiwan. In totaal gaat het om 32 brandweerploegen uit 17 landen.

Je kan het team op zondag 4 september om 15.00 uur live aan het werk zien, tijdens een demo op de opendeurdag van Brandweer Bree. In elke brandweerpost worden ook nog steeds vrijwilligers gezocht.

