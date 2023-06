Te slopen stal met één varken niet genoeg wisselgeld voor nieuwe pluimveehouderij in Riethoven

Stad Geel wil rammel­strook in Roerdomp­straat aanleggen om verkeer af te remmen

Het stadsbestuur van Geel is zinnens om in de Roerdompstraat in Ten Aard een rammelstrook aan te leggen. Die strook moet het verkeer in de straat, waar bestuurders het gaspedaal wel eens stevig durven induwen, afremmen.