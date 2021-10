Tankende Nederlanders riskeren boete van 116 euro voor gevaarlijke situaties

Pelt Overpeltse documentai­re­ma­ker (24) duikt in het geheime leven van de nacht: “’s Nachts verdwijnen de problemen van overdag”

21 oktober Overpeltenaar Sedrik Oliha is amper 24 jaar en nu al heeft hij de weg naar de televisie gevonden. Volgende week is zijn documentaire ‘Wanneer de stad gaat slapen’ immers te zien op verschillende Nederlandse zenders. De documentaire was in feite het eindwerk van de voormalige student aan de LUCA School of Arts in Genk.