Tankende Nederlanders riskeren boete van 116 euro voor gevaarlijke situaties in Lommel

Het fenomeen van de tankende Nederlanders in ons land is niet nieuw. Ook in de Noorderkempen (onder meer in Baarle-Hertog en Poppel) is het de laatste weken ontzettend druk geweest aan de tankstations. Niet onlogisch, want terwijl de prijzen bij ons om en bij 1,5 euro per liter benzine liggen, gaat het in Nederland om bijna 2 euro.