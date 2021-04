Tal van steunbetuigingen voor Kevin (29) na zinloze aanval in park

Pelt Winterlin­des vervangen fijnspar­ren in toegangs­dreef Hobos

13 april In maart werd in Overpelt gestart met de aanplant van winterlindes in de toegangsdreef van het Hobos. Die vervangen de dode fijnsparren die vorig jaar gekapt moesten worden vanwege aantasting door de letterzetter. Zo wordt de historische dreef in haar glorie hersteld.