15de editie Open Rozenberg brengt hulde aan overleden medeorgani­sa­tor Rik: “Hij was een levensge­nie­ter pur sang”

Dit weekend staat de Rozenberg weer geheel in het teken van spektakel en verbroedering met niet alleen de vermaarde lichtstoet op zaterdag, maar ook Open Rozenberg op zondag. Het gezelligste volksfeest van de Rozenberg is dit jaar bovendien al aan zijn vijftiende editie toe. Toch wordt het een jubileum in mineur. De organisatie moest in april namelijk afscheid nemen van stuwende kracht Rik Kreintz (68). “Om hem te eren, organiseer ik het dit jaar op mijn eentje”, zegt zijn maat Carlo Leynen.