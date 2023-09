Man neergesto­ken in Lommel: parket start onderzoek

De lokale politie van Lommel en het parket van Limburg voeren een onderzoek naar een steekpartij waarbij een jongeman uit Eritrea zwaargewond raakte. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd. De feiten speelden zich zondagvoormiddag af in het Barrierpark in Lommel.