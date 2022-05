Speciale jobbeurs voor nieuwkomers van opvangcentra

Op de jobbeurs worden nieuwkomers in contact gebracht met potentiële werkgevers. Het gaat om bewoners van het Parelstrand in Lommel, van het opvangcentrum in Leopoldsburg, Oekraïners die in Noord-Limburg bij een gastgezin verblijven en reeds erkende nieuwkomers die in trajectbegeleiding zitten. Asielzoekers die vier maanden na het indienen van hun aanvraag nog geen beslissing gekregen hebben en die in het bezit zijn van een zogenaamde oranje kaart, mogen werken. In dat geval blijft het recht op opvang en materiële hulp gelden, maar moet de persoon in kwestie een financiële bijdrage leveren als hij of zij in het asielcentrum blijft wonen.