Spechten spotten: ontdek dennenbomen en heidelandschappen in het Kattenbos

Zo wandel je in Limburg langs prachtige dennenbomen en heidelandschappen in het Kattenbos.

Start- en aankomstplek: Zandstraat in Lommel, 7.8 km Meer wandel- en fietsroutes van RouteYou vind je in ons dossier.

In het Kattenbos ontdek je niet alleen prachtige heidelandschappen, maar ook een rijke geschiedenis. Een interessant voorbeeld hiervan is de Leyssensmolen, een korenmolen uit de achttiende eeuw. De molen staat in een open vlakte in het beekdal van de Molse Nete. In het Kattenbos maak je ook heel wat kans op het spotten van dieren. Wie weet spot jij tijdens deze wandeling wel een specht.

Volledig scherm Leyssensmolen © rv/zie bestandsnaam

In het begin van de wandeling kom je helemaal tot rust met zicht op uitgestrekte heidelandschappen. Als je graag een zwaluw wil spotten, is het aangeraden om aan de bosrand te gaan kijken. Daar maak je het meeste kans. Als je graag een specht zou aanschouwen, kan je best verder het bos in gaan.

Verder op de wandeling, kom je in een dennenbos waar je languit kan gaan liggen. Dit is de perfecte plek om een pauze in te lassen of om te luisteren naar de natuurgeluiden.

